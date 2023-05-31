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Названы самые дорогие футбольные клубы мира

Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира. Материал доступен на сайте издания.

Названы самые дорогие футбольные клубы мира
© lenta.ru

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов. На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» — 6 миллиардов. Третье место заняла испанская «Барселона» — 5,51 миллиарда, четвертое — «Ливерпуль» (5,29), пятое – «Манчестер Сити» (4,99).

В десятку также попали мюнхенская «Бавария» (4,86), французский ПСЖ (4,21), а также английские «Челси» (3,1), «Тоттенхэм» (2,8) и «Арсенал» (2,26).

26 мая аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Возглавил рейтинг «Реал», стоимость которого оценили в 3,18 миллиарда евро. Испанский клуб стал самым дорогим в Европе четвертый год подряд.

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