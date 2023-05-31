$80.99+0.3186.50-0.01

«Барселона» сделала предложение Месси, клуб предлагает ему в 33 раза меньше, чем саудовцы

Журналист Марта Рамон сообщила, что «Барселона» предложила Лионелю Месси перейти в команду летом 2023 года и предложила зарплату в размере €12-13 млн после вычета налогов. Предложение устроило 35-летнего аргентинца, который ранее зарабатывал в «ПСЖ» €29 млн в год.

«Барселона» сделала предложение Месси, клуб предлагает ему в 33 раза меньше, чем саудовцы
© Betassist

Если Месси согласится на предложение «Барселоны», то его зарплата уменьшится на €16 млн.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании Месси. При этом клуб из Саудовской Аравии готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира. «Аль-Хиляль» предлагает ему зарплату в размере 400 млн евро за сезон.

Напомним, что Месси долгое время выступал за «Барселону». Он защищал цвета команды с 2000 по 2001 годы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий