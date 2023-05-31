«Барселона» сделала предложение Месси, клуб предлагает ему в 33 раза меньше, чем саудовцы

Журналист Марта Рамон сообщила, что «Барселона» предложила Лионелю Месси перейти в команду летом 2023 года и предложила зарплату в размере €12-13 млн после вычета налогов. Предложение устроило 35-летнего аргентинца, который ранее зарабатывал в «ПСЖ» €29 млн в год.

Если Месси согласится на предложение «Барселоны», то его зарплата уменьшится на €16 млн.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании Месси. При этом клуб из Саудовской Аравии готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира. «Аль-Хиляль» предлагает ему зарплату в размере 400 млн евро за сезон.