«Барселона» сделала предложение Месси, клуб предлагает ему в 33 раза меньше, чем саудовцы
Журналист Марта Рамон сообщила, что «Барселона» предложила Лионелю Месси перейти в команду летом 2023 года и предложила зарплату в размере €12-13 млн после вычета налогов. Предложение устроило 35-летнего аргентинца, который ранее зарабатывал в «ПСЖ» €29 млн в год.
Если Месси согласится на предложение «Барселоны», то его зарплата уменьшится на €16 млн.
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании Месси. При этом клуб из Саудовской Аравии готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира. «Аль-Хиляль» предлагает ему зарплату в размере 400 млн евро за сезон.
Напомним, что Месси долгое время выступал за «Барселону». Он защищал цвета команды с 2000 по 2001 годы.