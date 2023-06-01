"ПСЖ" намерен приобрести Асенсио

Испанский полузащитник "Реала" Марко Асенсио может перебраться во Францию. По сообщениям СМИ, "ПСЖ" хочет видеть в своей команде 27-летнего атакующего хавбека Марко Асенсио. Французский гранд составит конкуренцию английской "Астон Вилле" за испанца.

Отметим, что, по сообщениям источника, Марко Асенсио принял решение поменять клуб этим летом. Он не будет продлевать истекающий летом трудовой договор. В этом сезоне Марко поучаствовал в 50 поединках. В них он сумел забить 12 голов. Также в активе Асенсио 8 ассистов.