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"ПСЖ" намерен приобрести Асенсио

Испанский полузащитник "Реала" Марко Асенсио может перебраться во Францию. По сообщениям СМИ, "ПСЖ" хочет видеть в своей команде 27-летнего атакующего хавбека Марко Асенсио. Французский гранд составит конкуренцию английской "Астон Вилле" за испанца.

ПСЖ намерен приобрести Асенсио
© Getty Images

Отметим, что, по сообщениям источника, Марко Асенсио принял решение поменять клуб этим летом. Он не будет продлевать истекающий летом трудовой договор. В этом сезоне Марко поучаствовал в 50 поединках. В них он сумел забить 12 голов. Также в активе Асенсио 8 ассистов.

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