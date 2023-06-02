Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в итальянской Серии А

Рейтинг был составлен с учётом расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных отслеживания, записанных с помощью системы Hawk-Eye. Рейтинговая система учитывает не только статистические данные и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча, выбор позиции, вклад в техническую и физическую эффективность команды, что позволяет объективно и качественно оценить результат.