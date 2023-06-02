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Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А сезона-2022/2023

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт Серии А.

Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в итальянской Серии А
© Чемпионат.com

Рейтинг был составлен с учётом расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных отслеживания, записанных с помощью системы Hawk-Eye. Рейтинговая система учитывает не только статистические данные и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча, выбор позиции, вклад в техническую и физическую эффективность команды, что позволяет объективно и качественно оценить результат.

Среди основных характеристик, позволивших Кварацхелии превзойти других игроков, можно назвать следующие данные:

— техническая эффективность на уровне 94,8%, рекорд последних пяти лет в Серии А, соответствует лучшим нападающим европейского уровня;

— постоянно поддерживал спортивную форму лучшего игрока, превысив 95% физической эффективности в 17 матчах.

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