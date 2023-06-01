$80.99+0.3186.50-0.01

«Севилья» выиграла Лигу Европы

Испанская «Севилья» выиграла Лигу Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стал известен победитель Лиги Европы
© Reuters

В решающей встрече, прошедшей в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», команда оказалась сильнее итальянской «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте Севилья сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

В полуфинале «Севилья» выбила туринский «Ювентус», а «Рома» — немецкий «Байер».

Испанский клуб обновил собственный рекорд, завоевав трофей в седьмой раз в своей истории. Дважды «Севилья» становилась победительницей Кубка УЕФА, а после изменения формата турнира в 2009 году еще пять раз добивалась победы.

Лига Европы — второй по значимости клубный турнир Старого света после Лиги чемпионов. Победитель ЛЧ определится в финальном матче 10 июня. В нем сыграют итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

«Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках за XXI век

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий