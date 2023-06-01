«Севилья» установила рекорд по числу титулов в еврокубках за XXI век

«Севилья» выиграла седьмой еврокубковый трофей в истории клуба. Испанская команда в финале Лиги Европы победила «Рому» в серии пенальти со счетом 4:1 (основное время и овертайм — 1:1).

Ранее «Севилья» завоевывала евротрофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Прямая трансляция финала Лиги Европы прошла на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.