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Главный тренер «Севильи» прокомментировал победу в финале Лиги Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу команды в финальном матче Лиги Европы с «Ромой» (1:1 – основное время, 4:1 – в серии пенальти).

Главный тренер «Севильи» прокомментировал победу в финале Лиги Европы
© Соцсети

«Я не знаю, верю ли я в это до сих пор, но это именно так — мы получили трофей, нам вручили медаль, и, похоже, мы победили, не так ли? Думаю, когда мы возьмём отпуск, я начну думать о том, что мы сделали.

Что мне предложит клуб? Посмотрим, что произойдёт, нужно будет насладиться этим моментом, а потом, я думаю, мы что-нибудь обсудим. Мне здесь очень комфортно, я всегда это говорил», — приводит слова Мендилибара Marca.

«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. Команда является рекордсменом по этому показателю.

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