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Яссин Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Вратарь «Севильи» Яссин Боно получил награду Hankook лучшему игроку финального матча Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Его команда одержала победу над «Ромой» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:1, после того как основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

Назван лучший игрок финала Лиги Европы
© РИА Новости

Технические наблюдатели УЕФА отметили, что сейвы 32-летнего вратаря в серии 11-метровых стали определяющими. Марокканский голкипер отразил удары Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса, пропустив мяч только от Бриана Кристанте.

Боно провёл за «Севилью» в прошедшем розыгрыше Лиге Европы шесть матчей, в которых пропустил пять голов. Ранее он уже выигрывал этот трофей с андалусийцами в сезоне – 2019/2020 и тогда был включён в символическую сборную турнира.

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