Месси принял участие в презентации новой формы ПСЖ
Футболист Лионель Месси принял участие в презентации новой формы «Пари Сен-Жермен». Ролик с участием членов команды опубликовали в Twitter-аккаунте ПСЖ.
В съемке видео также приняли участие Килиан Мбаппе, Маркиньос, Преснель Кимпембе, а также представительницы женской команды парижского клуба. Сама форма была создана компанией Nike и будет использоваться в сезоне 2023/2024.
Сейчас фанаты и СМИ гадают, останется ли Месси в ПСЖ или же предпочтет уйти из команды. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Его уже ждут в «Барселоне», а организации из Саудовской Аравии готовы платить аргентинцу до 500 млн евро в год.
В чемпионате Франции ПСЖ занимает первое место с 85 очками. Второе место занимает «Ланс», (81 очко), третье — Марсель (73 очка).