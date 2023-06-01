Месси принял участие в презентации новой формы ПСЖ

В съемке видео также приняли участие Килиан Мбаппе , Маркиньос, Преснель Кимпембе, а также представительницы женской команды парижского клуба. Сама форма была создана компанией Nike и будет использоваться в сезоне 2023/2024.

Сейчас фанаты и СМИ гадают, останется ли Месси в ПСЖ или же предпочтет уйти из команды. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Его уже ждут в «Барселоне», а организации из Саудовской Аравии готовы платить аргентинцу до 500 млн евро в год.