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Месси принял участие в презентации новой формы ПСЖ

Футболист Лионель Месси принял участие в презентации новой формы «Пари Сен-Жермен». Ролик с участием членов команды опубликовали в Twitter-аккаунте ПСЖ.

Месси принял участие в презентации новой формы ПСЖ
© globallookpress.com

В съемке видео также приняли участие Килиан Мбаппе, Маркиньос, Преснель Кимпембе, а также представительницы женской команды парижского клуба. Сама форма была создана компанией Nike и будет использоваться в сезоне 2023/2024.

Сейчас фанаты и СМИ гадают, останется ли Месси в ПСЖ или же предпочтет уйти из команды. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Его уже ждут в «Барселоне», а организации из Саудовской Аравии готовы платить аргентинцу до 500 млн евро в год.

В чемпионате Франции ПСЖ занимает первое место с 85 очками. Второе место занимает «Ланс», (81 очко), третье — Марсель (73 очка).

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