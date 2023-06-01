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Вратарь «Карабаха»: лицам кавказской национальности нелегко найти работу в Москве

Воспитанник дагестанского футбола и вратарь «Карабаха», семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев вспомнил времена своей московской юности.

Вратарь «Карабаха»: лицам кавказской национальности нелегко найти работу в Москве
© Пресс-служба ФК "Карабах"

«У кого не бывает соблазнов? Конечно, были. Но ночные клубы — это не моё. В команде ребята покуривали, могли выпить, а я очень папу боялся. Понимал, что он отправил меня в Москву и работает в Дагестане ради того, чтобы я здесь развивался, рос.

Дядя с тётей тоже сильно помогли. Спасибо им за то, что терпели меня столько времени. Я же два года жил у них. А потом родители продали дом в Махачкале и купили квартиру в Москве, чтобы быть рядом. Папе пришлось не одно собеседование пройти — всё-таки лицам кавказской национальности нелегко работу в Москве найти.

Но он классный специалист в своей сфере, налогах, и умный человек, поэтому ему было чуть легче», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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