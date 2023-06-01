$80.99+0.3186.50-0.01

Энрике готов возглавить «ПСЖ». Он не против ухода из команды Месси и Неймара

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике близок к получению работы во французском «ПСЖ». Об этом сообщает PSG Community.

Бывший тренер «Барселоны» Энрике готов возглавить ПСЖ
© Чемпионат.com

По информации источника, Энрике уже несколько дней находится в Катаре, где общается с руководством «ПСЖ». Испанский специалист находится в восторге от идеи возглавить парижский клуб. Между сторонами уже было достигнуто предварительное соглашение о контракте. Энрике подпишет контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата испанца составит € 10 млн в год.

Отмечается, что Энрике — единственный из всех претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», кто не выступил против возможного ухода из команды нападающих Лионеля Месси и Неймара.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении Энрике главным тренером «Наполи», однако испанский специалист дал понять руководству неаполитанцев, что у него уже есть соглашение с другим клубом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий