Бывший тренер «Барселоны» Энрике готов возглавить ПСЖ

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике близок к получению работы во французском «ПСЖ». Об этом сообщает PSG Community.

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По информации источника, Энрике уже несколько дней находится в Катаре, где общается с руководством «ПСЖ». Испанский специалист находится в восторге от идеи возглавить парижский клуб. Между сторонами уже было достигнуто предварительное соглашение о контракте. Энрике подпишет контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата испанца составит € 10 млн в год.

Отмечается, что Энрике — единственный из всех претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», кто не выступил против возможного ухода из команды нападающих Лионеля Месси и Неймара.