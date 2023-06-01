Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о победе «Севильи» в Лиге Европы УЕФА сезона-2022/2023. Напомним, в финале турнира испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.