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Уткин: после этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о победе «Севильи» в Лиге Европы УЕФА сезона-2022/2023. Напомним, в финале турнира испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.

Уткин высказался о победе "Севильи" в Лиге Европы
© Чемпионат.com

«После этого финала Лиги Европы можно ввести новый термин — хет-трик Манчини. В хоккее есть мемный «хет-трик Горди Хоу» — это когда гол + голевой пас + подрался.

«Хет-трик Манчини» — голевое действие за свою команду (в данном случае пас) плюс автогол плюс промах в серии пенальти. Редкая вещь!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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