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Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил проигрыш «Севилье» в финале Лиги Европы. Его слова доступны на Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы
© Lenta.ru

«Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», — заявил он. Специалист отметил, что финал получился насыщенным и ярким, итальянская команда ощущала давление испанского клуба, в котором, по его мнению, больше талантливых игроков.

«Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости», — подчеркнул Моуринью.

Он поздравил «Севилью», а также своих подопечных и добавил, что они должны ехать домой со спокойной душой.

В решающей встрече Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

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