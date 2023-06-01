Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы

«Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», — заявил он. Специалист отметил, что финал получился насыщенным и ярким, итальянская команда ощущала давление испанского клуба, в котором, по его мнению, больше талантливых игроков.



«Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости», — подчеркнул Моуринью.