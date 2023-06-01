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Главный тренер «Севильи» Мендилибар — самый возрастной тренер-победитель Лиги Европы

Накануне, 31 мая, в Будапеште (Венгрия) прошёл финал Лиги Европы. В решающем матче турнира встречались «Севилья» и «Рома».

Наставник «Севильи» стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы
© Betassist

Победу в серии послематчевых пенальти одержал испанский клуб: 1:1 — основное время, 4:1 — по пенальти. Стоит отметить, что главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар вошёл в историю. Он стал самым возрастным тренером, когда-либо побеждавшим в Лиге Европы. На момент вчерашнего матча наставнику андалусийцев исполнилось 62 года и 78 дней.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал бывшему главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри. Итальянец привёл лондонский клубом к победе в Лиге Европы в 2019 году, когда ему было 60 лет и 139 дней.

Отметим, что Мендилибар возглавил «Севилью» в феврале 2023 года. Ранее он никогда не тренировал команду, играющую в плей-офф еврокубка.

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