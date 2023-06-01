Вратарь сборной Азербайджана рассказал, что получал в России тысячу рублей в неделю

«Ни одной зарплаты в России я не получил. Когда мне было 18 лет, ребята позвали поиграть в ЛФЛ. За приезд платили 1000 рублей вне зависимости от результата. Это и был мой единственный доход — тысяча в неделю. Я очень любил эти игры — серьезная практика для вратаря и возможность прибавить», — заявил вратарь.