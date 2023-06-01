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Вратарь сборной Азербайджана рассказал, что получал в России тысячу рублей в неделю

Голкипер «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, что во время выступления в России за любительский клуб получал 1000 рублей в неделю. Его слова передает «Чемпионат».

Вратарь сборной Азербайджана рассказал, что получал в России тысячу рублей в неделю
© Газета.Ru

«Ни одной зарплаты в России я не получил. Когда мне было 18 лет, ребята позвали поиграть в ЛФЛ. За приезд платили 1000 рублей вне зависимости от результата. Это и был мой единственный доход — тысяча в неделю. Я очень любил эти игры — серьезная практика для вратаря и возможность прибавить», — заявил вратарь.

Шахрудин Магомедалиев выступает за «Карабах» с сезона-2015/2016. Он является вратарем национальной команды Азербайджана. За сборную Шахрудин сыграл в 15 матчах. Во всех матчах отыграл все 90 минут. В 19 играх был на скамейке запасных. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет €800 тыс.

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