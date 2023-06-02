Дзюба рассказал, верит ли в реинкарнацию

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о том, что он верит в реинкарнацию, передает «РБ Спорт».

«Верю ли я в реинкарнацию? Я во все верю», — сказал Дзюба.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.