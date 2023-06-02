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Футболист "Локомотива" Дзюба признался в том, что он верит в реинкарнацию

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о том, что он верит в реинкарнацию, передает «РБ Спорт».

Дзюба рассказал, верит ли в реинкарнацию
© РИА Новости

«Верю ли я в реинкарнацию? Я во все верю», — сказал Дзюба.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает девятое место, набрав 42 очка. В заключительном матче чемпионата «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо».

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