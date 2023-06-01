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Министр спорта Саудовской Аравии прокомментировал слухи о трансферах Бензема и Месси

Министр спорта Саудовской Аравии Абделазиз Аль-Файсал прокомментировал информацию о возможном переходе в клубы местного чемпионата нападающих мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Карима Бензема и Лионеля Месси.

Министр спорта Саудовской Аравии прокомментировал слухи о трансферах Бензема и Месси
© Чемпионат.com

«Бензема и Месси в Саудовской Аравии? Подождите официальных анонсов от клубов. В надлежащее время они обо всём объявят», — приводит слова Аль-Файсала «твиттер» Madrid Zone.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Бензема решил покинуть «Реал» и перейти в саудовский «Аль-Иттихад», который предложил французскому нападающему контракт с зарплатой € 100 млн в год.

Месси же может присоединиться к «Аль-Хилялю». По различным данным, аргентинец может получать в саудовском клубе до € 600 млн за сезон.

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