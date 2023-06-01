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«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия в дивизионе «Б» Второй лиги

Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выдала клубу «Севастополь» аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б», сообщает пресс служба ФНЛ.

Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
© Матч ТВ

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал «Матч ТВ», что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу. «Севастополь» в последние годы выступал в чемпионате Крыма.

В августе 2022 года ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции крымских клубов в российский футбол.

Ранее аттестацию для участия в соревнованиях Второй лиги дивизиона «Б» получили 20 команд. В четверг, помимо «Севастополя», аттестат был выдан еще 18 командам.

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