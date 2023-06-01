Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выдала клубу «Севастополь» аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б», сообщает пресс служба ФНЛ.

© Матч ТВ

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал «Матч ТВ», что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу. «Севастополь» в последние годы выступал в чемпионате Крыма.

В августе 2022 года ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции крымских клубов в российский футбол.