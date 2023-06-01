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Сергеев: «Спартак» — это, как ни крути, особенный соперник для «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак настраивал игроков на матч 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), в котором петербуржцы досрочно выиграли чемпионский титул в этом сезоне. Форвард отметил, что красно-белые — особенный соперник для сине-бело-голубых.

Нападающий Сергеев: «Спартак» — это особенный соперник для «Зенита»
© Чемпионат.com

«Как Семак настраивал нас перед матчем со «Спартаком»? Перед игрой он был не так многословен. Я помню, он сказал: «Вас даже не надо настраивать – вы сами всё понимаете». Такой матч, особенно дерби. Мы сами понимали, что именно в этом матче мы можем стать чемпионами и это будет вдвойне приятно, потому что «Спартак» – это, как ни крути, особенный соперник для «Зенита». Где-то игра у нас, может, не получалась, но самое главное – результат.

Не обидно ли, что кубок и медали за победу в чемпионате не вручили после матча со «Спартаком»? Если честно, я и думал, что награждение будет именно после «Спартака». Но мы не думали об этом, потому что всё равно были полны эмоциями и нам уже было без разницы, сегодня нам дадут кубок или на следующей игре. Все были настолько увлечены победой и празднованием, что этот вопрос отошёл на второй план. Только потом нам сказали, что награждение будет после «Краснодара», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

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