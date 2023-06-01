В «Севастополе» отреагировали на факт включения команды в число участников ФНЛ

«Мы уже получили на руки аттестат. Теперь «Севастополь» официально приняли в ФНЛ 2. Мы очень ждали, хотели и заслужили это. Ещё в 2014 году предпринимались попытки включить три крымских команды во Вторую лигу, но тогда это было невозможно из за политики. В 2015 года организовали Крымский футбольный союз, где в большинстве своём работают тренеры с российским гражданством, а у многих футболистов оно осталось украинским.



На сегодняшний день Севастополь является субъектом РФ, поэтому нами было принято решение подать заявку на участие в ФНЛ. Все моменты мы быстро отработали, предоставили документы, выполнили все критерии для получения аттестации ФНЛ.



Выражаю огромную благодарность губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву. Вопросы по финансовой части и спонсорам решал именно он. В прохождении аттестации его заслуга огромна. Правительство Севастополя в лице Михаила Владимировича является учредителем нашего футбольного клуба», — приводит слова Чалого «Матч ТВ».