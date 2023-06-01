Полузащитник «Локомотива» рассказал об изменениях в команде при Дзюбе

Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал об изменениях в команде при Дзюбе
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился изменениями внутри команды, которые произошли после прихода нападающего Артема Дзюбы.
«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо — найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать», – приводит слова Карпукаса «Спорт-Экспресс».
Полузащитник добавил, что в команде Дзюба постоянно говорит и шутит.
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. Зимой «железнодорожники» подписали с нападающим полугодовой контракт, а в мае продлили по схеме «1+1».
За время в «Локомотиве» Дзюба провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
До «Локомотива» Дзюба играл за «Адану Демирспор» (август – ноябрь 2022), «Зенит» (2015 – 2022) и «Спартак» (2006 – 2015). На правах аренды Артем выступал за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».