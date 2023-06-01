Полузащитник «Локомотива» рассказал об изменениях в команде при Дзюбе

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился изменениями внутри команды, которые произошли после прихода нападающего Артема Дзюбы.

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«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо — найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать», – приводит слова Карпукаса «Спорт-Экспресс».

Полузащитник добавил, что в команде Дзюба постоянно говорит и шутит.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. Зимой «железнодорожники» подписали с нападающим полугодовой контракт, а в мае продлили по схеме «1+1».

За время в «Локомотиве» Дзюба провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.