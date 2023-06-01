СМИ сообщили, почему Роналду пропустил последний тур чемпионата Саудовской Аравии

Роналду пропустил последний тур чемпионата Саудовской Аравии из-за травмы, пишут СМИ
Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч заключительного 30 го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Фатеха» из за повреждения, сообщает ESPN.
Встреча прошла в среду на поле «Аль Насра» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
По данным источника, 35 летний Роналду пропустил игру из за мышечной травмы, полученной за четыре дня до игры с «Аль Фатехом».
Ранее «Аль Наср» лишился шансов на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Победителем лиги стал «Аль Иттихад».
Роналду перешел в клуб в декабре 2022 года. Португалец сыграл в 19 матчах за «Аль Наср», в которых забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи.