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Роналду пропустил последний тур чемпионата Саудовской Аравии из-за травмы, пишут СМИ

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч заключительного 30 го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Фатеха» из за повреждения, сообщает ESPN.

СМИ сообщили, почему Роналду пропустил последний тур чемпионата Саудовской Аравии
© Матч ТВ

Встреча прошла в среду на поле «Аль Насра» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

По данным источника, 35 летний Роналду пропустил игру из за мышечной травмы, полученной за четыре дня до игры с «Аль Фатехом».

Ранее «Аль Наср» лишился шансов на чемпионство по итогам нынешнего сезона. Победителем лиги стал «Аль Иттихад».

Роналду перешел в клуб в декабре 2022 года. Португалец сыграл в 19 матчах за «Аль Наср», в которых забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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