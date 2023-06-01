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Украинцы «Севастополя» должны будут получить российское гражданство для игры в ФНЛ-2

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в клубе в ближайшее время будет решаться вопрос по получению российского гражданства украинскими футболистами для игры во Второй лиге.

Украинцы «Севастополя» должны будут получить российское гражданство для игры в ФНЛ-2
© Спорт день за днем

«В нашей команде играют практически все футболисты, которые живут в Севастополе и Крыму. Некоторые успели сделать российские документы, а некоторые не получили до сих пор. Вопрос будет решаться, так как это очень важно. В ФНЛ 2 легионерам выступать запрещено, а украинские футболисты считаются таковыми», - приводит слова Чалого «Матч ТВ».

1 июня пресс-служба ФНЛ-2 сообщила о включении «Севастополя» в список участников на следующий сезон. До это крымский клуб выступал в чемпионате полуострова. Также аттестацию для вхождения во Вторую лигу проходят ялтинский «Рубин». Команда из Ялты еще не получила разрешения.

«Севастополь» был основан в 2014 году после присоединения Крыма к России на базе одноименного украинского клуба.

В мае 2022 года были приняты новые ограничения на участие иностранных спортсменов в матчах ФНЛ. В Первой лиге командам запрещено иметь в своем составе более 4 легионеров. Командам из второго дивизиона ФНЛ запрещено иметь иностранных игроков.

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