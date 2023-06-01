Президент «Торпедо»: «Надеемся только на самое хорошее судейство в Первой лиге»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил «Матч ТВ», что надеется на то, что судьи в МЕЛБЕТ Первой лиге будут качественно выполнять свою работу.

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«Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ. В заключительном туре чемпионата России команда 3 июня сыграет с московским «Локомотивом».

— Недавно вы в жесткой форме высказывались в адрес судейства РПЛ. Что, если в ФНЛ будет похожая история в отношении «Торпедо»?

— Очень надеемся, что судейский корпус профессионально будет отрабатывать матчи. Мы знаем, что они постоянно работают над тем, чтобы все было на высоком уровне, честно. Надеемся только на самое хорошее судейство в Первой лиге.

— Рассказали Клотету, что такое лететь 8 часов и все равно находиться в России?