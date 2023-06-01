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«Интер Майами» предложил Месси контракт на четыре года с зарплатой 50 миллионов долларов в год

Клуб МЛС, принадлежащий экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, «Интер Майами» предложил нападающему ПСЖ Лионелю Месси контракт на четыре года с зарплатой в 50 миллионов долларов в год, информирует Sport.es.

«Интер Майами» предложил Месси контракт с зарплатой 50 млн долларов в год
© Спорт день за днем

Отмечается, что у Месси есть более выгодное предложение с финансовой точки зрения. По сообщению СМИ, к футболисту проявляется предметный интерес клуб из Саудовской Аравии.

По сообщению французского издания L’Equipe, звездный аргентинец может заключить соглашение с «Интер Майами», а после этого перейти в «Барселону» на правах аренды, поскольку испанский клуб не в состоянии подписать Месси на полноценной основе из-за финансовых трудностей.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Месси принял участие в 40 матчах ПСЖ, в которых отметился 21 забитым голом и 20 результативными передачами.

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