Дзюба: Овечкин прибьет меня на хоккейной площадке

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что между ним и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нет никакого конфликта.
«У нас с Овечкиным всё прекрасно. Он шутил, мы уважаем друг друга. Немного попереписывались с ним, поскольку люди стали раздувать тему после слов про «потолкаться».
Овечкин является легендой. Я очень его уважаю. Это серьёзный и великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Всем известно, что Овечкин прибьёт меня на хоккейной площадке. Моя же стихия — футбол», — заявил Дзюба в социальных сетях.
Ранее нападающий НХЛ заявил, что не хочет «толкаться» с Дзюбой на поле, потому что тот «слабенький». Футболист ответил, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».
В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».