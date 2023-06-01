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Дзюба: Овечкин прибьёт меня на хоккейной площадке

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что между ним и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нет никакого конфликта.

Дзюба: Овечкин прибьет меня на хоккейной площадке
© Betassist

«У нас с Овечкиным всё прекрасно. Он шутил, мы уважаем друг друга. Немного попереписывались с ним, поскольку люди стали раздувать тему после слов про «потолкаться».

Овечкин является легендой. Я очень его уважаю. Это серьёзный и великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Всем известно, что Овечкин прибьёт меня на хоккейной площадке. Моя же стихия — футбол», — заявил Дзюба в социальных сетях.

Ранее нападающий НХЛ заявил, что не хочет «толкаться» с Дзюбой на поле, потому что тот «слабенький». Футболист ответил, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».

В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».

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