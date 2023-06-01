Дзюба: Овечкин прибьет меня на хоккейной площадке

«У нас с Овечкиным всё прекрасно. Он шутил, мы уважаем друг друга. Немного попереписывались с ним, поскольку люди стали раздувать тему после слов про «потолкаться».



Овечкин является легендой. Я очень его уважаю. Это серьёзный и великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы могли только в шуточной форме. Всем известно, что Овечкин прибьёт меня на хоккейной площадке. Моя же стихия — футбол», — заявил Дзюба в социальных сетях.