Журналист: Модрич не намерен покидать «Реал»

Модрич не намерен покидать «Реал». Он не получал предложений из Саудовской Аравии и отклонил одно из Катара несколько недель назад (Cadena SER)
Лука Модрич не планирует покидать «Реал».
Ранее сообщалось, что Модрич уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб по окончании сезона. Хорват якобы получил предложение из Саудовской Аравии, которое позволит ему заработать 120 миллионов евро за 3 года.
По информации журналиста Cadena SER Антонио Ромеро, Модрич заинтересован лишь в том, чтобы остаться в «Реале», о чем неоднократно сообщал руководству клуба.
Возможный трансфер Джуда Беллингема в «Реал» и повышение конкуренции за место в составе в связи с этим не меняют планов Модрича.
Кроме того, была опровергнута информация о поступившем предложении из Саудовской Аравии. Сообщается, что несколько недель назад Модрич получил предложение от одного из клубов Катара, но сразу отклонил его, поскольку хочет продолжить карьеру только в «Реале».
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Модрич не намерен покидать «Реал». Он не получал предложений из Саудовской Аравии и отклонил одно из Катара несколько недель назад (Cadena SER)
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