Журналист: Модрич не намерен покидать «Реал»

Лука Модрич не планирует покидать «Реал».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что Модрич уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб по окончании сезона. Хорват якобы получил предложение из Саудовской Аравии, которое позволит ему заработать 120 миллионов евро за 3 года.

По информации журналиста Cadena SER Антонио Ромеро, Модрич заинтересован лишь в том, чтобы остаться в «Реале», о чем неоднократно сообщал руководству клуба.

Возможный трансфер Джуда Беллингема в «Реал» и повышение конкуренции за место в составе в связи с этим не меняют планов Модрича.