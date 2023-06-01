Экс-игрок «Ромы» раскритиковал качество футбола в финале Лиги Европы

— По мне, наверное, один из самых ужасных финалов. Было мало футбола, но много борьбы, суеты, много желания. Мне кажется, что играли две одинаковые команды, с похожей психологией, поэтому, результат закономерен, имею в виду ничью 1:1. А пенальти… Ну кто то должен быть с кубком. Но как такового футбола не было, можно было увидеть хорошую физическую подготовку, но не более того, — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.