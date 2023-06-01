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«Один из самых ужасных финалов». Экс-игрок «Ромы» раскритиковал качество футбола в финале Лиги Европы

Бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко назвал финал Лиги Европы против «Севильи» одним из «самых ужасных финалов».

Экс-игрок «Ромы» раскритиковал качество футбола в финале Лиги Европы
© Соцсети

Встреча в Будапеште завершилась победой испанского клуба в серии пенальти — 4:1 (основное время и овертайм — 1:1).

— По мне, наверное, один из самых ужасных финалов. Было мало футбола, но много борьбы, суеты, много желания. Мне кажется, что играли две одинаковые команды, с похожей психологией, поэтому, результат закономерен, имею в виду ничью 1:1. А пенальти… Ну кто то должен быть с кубком. Но как такового футбола не было, можно было увидеть хорошую физическую подготовку, но не более того, — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

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