Агент Лунева объяснил, почему игрок тренируется на базе «Зенита»

«Лунёв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может. Андрей просто живет рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.