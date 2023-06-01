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Агент Лунёва объяснил, почему игрок тренируется на базе «Зенита». Переговоров с клубом нет

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского голкипера Андрея Лунёва, объяснил, почему футболист тренируется на базе санкт-петербургского «Зенита», заявив, что переговоров о его возвращении в клуб нет.

Агент Лунева объяснил, почему игрок тренируется на базе «Зенита»
© РИА Новости

«Лунёв был замечен на базе «Зенита»? Никаких переговоров не было, нет и быть не может. Андрей просто живет рядом с базой «Зенита» и тренируется индивидуально по своему графику с личным тренером», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, Лунёв занимается индивидуально на базе «Зенита».

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