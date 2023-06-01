Нападающий ЦСКА назвал лучшего игрока и тренера сезона в РПЛ

— Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.



Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная, —приводит слова Чалова Sport24.