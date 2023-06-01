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Чалов назвал лучшего игрока и тренера сезона в РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал лучшего игрока и тренера сезона 2022/23 в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).

Нападающий ЦСКА назвал лучшего игрока и тренера сезона в РПЛ
© Матч ТВ

— Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.

Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная, —приводит слова Чалова Sport24.

Нападающий «Зенита» Малком является лучшим бомбардиром РПЛ с 23 голами. На его счету также 9 результативных передач.

ЦСКА под руководством Владимира Федотова занимает 2 е место в турнирной таблице.

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