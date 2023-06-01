Нападающий ЦСКА назвал лучшего игрока и тренера сезона в РПЛ

Чалов назвал лучшего игрока и тренера сезона в РПЛ
Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал лучшего игрока и тренера сезона 2022/23 в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).
— Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.
Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная, —приводит слова Чалова Sport24.
Нападающий «Зенита» Малком является лучшим бомбардиром РПЛ с 23 голами. На его счету также 9 результативных передач.
ЦСКА под руководством Владимира Федотова занимает 2 е место в турнирной таблице.