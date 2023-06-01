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Российские клуб в ближайшие пару лет не вернутся в еврокубки, считает гендиректор ЦСКА Бабаев

Российские клубы в ближайшие пару лет не вернутся в еврокубки, поэтому высока вероятность участия в азиатских турнирах, считает генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Гендиректор ЦСКА: российские клубы в ближайшие пару лет не вернутся в еврокубки
© Матч ТВ

Российские футбольные клубы и сборные в данный момент отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине.

— Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее, — передает слова Бабаева корреспондент «Матч ТВ».

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