Гендиректор ЦСКА: российские клубы в ближайшие пару лет не вернутся в еврокубки

— Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее, — передает слова Бабаева корреспондент «Матч ТВ».