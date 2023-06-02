Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему ПСЖ с Месси не может выиграть Лигу чемпионов

Экс-футболист Деменко связал неудачи "ПСЖ" в Лиге чемпионов с большим количеством звезд в клубе
Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о результатах, которых добился аргентинский форвард Лионель Месси в период выступления за «Пари Сен-Жермен».
«ПСЖ» два года подряд становится чемпионом страны — это говорит само за себя. Хотя многие повторяют, что «ПСЖ» всегда выигрывает чемпионат Франции. С учетом победы на чемпионате мира Месси провел сезон очень хорошо. Особенно по сравнению с Криштиану Роналду.
Неудачи в Лиге чемпионов? Для любого французского клуба победа в этом турнире – это очень сложная задача. А «ПСЖ» безуспешно потратил на достижение этой цели уже столько лет и денег. Видимо, в команде собрано слишком много звезд, каждый из которых хочет играть. Поэтому и не получается», – приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего Месси последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода аргентинца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.
В сезоне-2022/23 «ПСЖ» в 11-й раз стал чемпионом Франции. Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала турнира от мюнхенской «Баварии».