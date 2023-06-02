Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему ПСЖ с Месси не может выиграть Лигу чемпионов

«ПСЖ» два года подряд становится чемпионом страны — это говорит само за себя. Хотя многие повторяют, что «ПСЖ» всегда выигрывает чемпионат Франции. С учетом победы на чемпионате мира Месси провел сезон очень хорошо. Особенно по сравнению с Криштиану Роналду.



Неудачи в Лиге чемпионов? Для любого французского клуба победа в этом турнире – это очень сложная задача. А «ПСЖ» безуспешно потратил на достижение этой цели уже столько лет и денег. Видимо, в команде собрано слишком много звезд, каждый из которых хочет играть. Поэтому и не получается», – приводит слова Деменко Vprognoze.ru.