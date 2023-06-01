$80.99+0.3186.50-0.01

КДК РФС рассмотрит фразу Роши «клоун» о Соболеве 8 июня. «Спартак» предоставил свою экспертизу

Высказывание защитника московского ЦСКА Виллиана Роши о форварде столичного «Спартака» Александра Соболева будет рассмотрено 8 июня, сообщил глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

КДК проанализирует высказывание Роше, который назвал Соболева "клоуном"
© Матч ТВ

Матч 28 го тура МИР РПЛ прошел 21 мая и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. После матча в микст зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку.

— После прошлого заседания мы направляли запрос по Роше в бразильский институт спортивного права, чтобы получить заключение по тем словам, которые сказал футболист. Сегодня мы получили ответ из Бразилии — от профессора данного института, члена комитета ФИФА по данному вопросу. Это эпизод, когда Роша в микст зоне произнес слово «клоун».

Рассмотрим этот вопрос на следующем заседании 8 июня. Сейчас проходит анализ перевода. «Спартак» тоже предоставил экспертизу, но надо понимать, что клуб в данной истории — заинтересованная сторона. ЦСКА нам ничего не предоставлял. Будем основываться на независимой экспертизе, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий