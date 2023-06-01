КДК проанализирует высказывание Роше, который назвал Соболева "клоуном"

— После прошлого заседания мы направляли запрос по Роше в бразильский институт спортивного права, чтобы получить заключение по тем словам, которые сказал футболист. Сегодня мы получили ответ из Бразилии — от профессора данного института, члена комитета ФИФА по данному вопросу. Это эпизод, когда Роша в микст зоне произнес слово «клоун».



Рассмотрим этот вопрос на следующем заседании 8 июня. Сейчас проходит анализ перевода. «Спартак» тоже предоставил экспертизу, но надо понимать, что клуб в данной истории — заинтересованная сторона. ЦСКА нам ничего не предоставлял. Будем основываться на независимой экспертизе, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».