КДК проанализирует высказывание Роше, который назвал Соболева "клоуном"

КДК РФС рассмотрит фразу Роши «клоун» о Соболеве 8 июня. «Спартак» предоставил свою экспертизу
Высказывание защитника московского ЦСКА Виллиана Роши о форварде столичного «Спартака» Александра Соболева будет рассмотрено 8 июня, сообщил глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Матч 28 го тура МИР РПЛ прошел 21 мая и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. После матча в микст зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком». КДК РФС решил открыть производство по новому делу и привлечь специалиста по португальскому языку.
— После прошлого заседания мы направляли запрос по Роше в бразильский институт спортивного права, чтобы получить заключение по тем словам, которые сказал футболист. Сегодня мы получили ответ из Бразилии — от профессора данного института, члена комитета ФИФА по данному вопросу. Это эпизод, когда Роша в микст зоне произнес слово «клоун».
Рассмотрим этот вопрос на следующем заседании 8 июня. Сейчас проходит анализ перевода. «Спартак» тоже предоставил экспертизу, но надо понимать, что клуб в данной истории — заинтересованная сторона. ЦСКА нам ничего не предоставлял. Будем основываться на независимой экспертизе, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
КДК РФС рассмотрит фразу Роши «клоун» о Соболеве 8 июня. «Спартак» предоставил свою экспертизу
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