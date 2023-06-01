Вратарь «Карабаха» рассказал, что мог умереть во время матча

«Сознания я не терял. Но от шока отключились ноги, руки — такая боль была сильная. Бутсой разрезал голову, все просто порвал. Мне доктор сказал, что я мог бы умереть, если бы удар пришелся не в лоб, а в нос», — сказал Магомедалиев.