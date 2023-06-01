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Вратарь "Карабаха" Магомедалиев рассказал, что мог умереть после столкновения с соперником

Голкипер «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, что мог умереть после столкновения с соперником во время футбольного матча, передает «Чемпионат.com».

Вратарь «Карабаха» рассказал, что мог умереть во время матча
© Газета.Ru

Инцидент произошел во время матча чемпионата Азербайджана против «Сабаила». Магомедалиев вышел за мячом из ворот, а ему в голову попал ногой футболист соперника.

«Сознания я не терял. Но от шока отключились ноги, руки — такая боль была сильная. Бутсой разрезал голову, все просто порвал. Мне доктор сказал, что я мог бы умереть, если бы удар пришелся не в лоб, а в нос», — сказал Магомедалиев.

Также он отметил, что вернулся в строй уже через две недели.

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