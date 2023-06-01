Экс-тренер «Зенита» призвал Малкома покинуть команду ради сборной Бразилии

«Вызов Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи — это аванс. Но всем понятно, что, если он хочет играть за сборную на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — сказал Петржела.