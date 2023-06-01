$80.97-0.0386.58+0.08

Экс-тренер «Зенита» призвал Малкома покинуть команду ради сборной Бразилии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что форвард команды с берегов Невы Малком должен покинуть свою команду, чтобы выступать за сборную Бразилии на крупных турнирах. Его слова передает «РБ Спорт».

Экс-тренер «Зенита» призвал Малкома покинуть команду ради сборной Бразилии
© ФК «Зенит»

«Вызов Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи — это аванс. Но всем понятно, что, если он хочет играть за сборную на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — сказал Петржела.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий