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Смородская: пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы приглашения иностранных тренеров в РПЛ.

Экс-президент "Локомотива": пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия
© Чемпионат.com

«Николич — хороший специалист для РПЛ. У нас таких очень мало. Отказ Марко от предложения «Динамо» — потеря для чемпионата России и для бело-голубых. Но Николич даже не входит в категорию топ-тренеров, а раньше в РПЛ работали и такие. Пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия. Мне жаль «Динамо». Под их проект нужен действительно сильный тренер», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Марко Николич, которым интересовалось московское «Динамо», возглавит клуб из ОАЭ. 19 мая бело-голубые объявили об уходе Славиши Йокановича, до конца сезона-2022/23 исполняющим обязанность главного тренера «Динамо» назначен Павел Алпатов.

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