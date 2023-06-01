ФК «Сочи» сообщил, что не планирует покупать Лионеля Месси

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в «Сочи»? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется», — гласит заявление «Сочи», опубликованное в официальном телеграм-канале клуба.