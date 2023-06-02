Goal опубликовал рейтинг лучших футболистов сезона

Издание Goal на своём официальном сайте представило рейтинг из 21 лучшего футболиста европейского сезона 2022/2023.

Лучшим футболистом сезона стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На втором месте расположился его одноклубник полузащитник Кевин Де Брёйне. Замкнул тройку лучших нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.