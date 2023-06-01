В "Торпедо" считают, что арбитр матча с "Оренбургом" должен объяснить свои решения

"От ЭСК пока нет ответа, - сказал Савин. - Мы говорили о встрече с судьями на последнем собрании, пока не встречались. В первую очередь мы хотели бы со всеми поговорить и объяснить, что мы все находимся в одной большой футбольной семье и что наша общая задача делать так, чтобы футбол в стране развивался. Со стороны лиги максимум усилий, со стороны клубов тоже, со стороны федерации и судейского корпуса тоже должно быть максимум усилий, чтобы клубы после каждого тура обсуждали футбол, а не судейские решения. Чтобы было общее понимание, что никто против судей не настраивается, чтобы судейство было максимально качественным, если есть вопросы по сумме заработной платы, то давайте обсуждать, давайте поднимать".