Инсайдер: Карим Бензема принял решение уйти из «Реала» спустя 14 лет в клубе

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема готовит заявление о своём уходе из испанского клуба по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

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Ранее сообщалось, что у 35-летнего нападающего есть предложение из Саудовской Аравии. Игроку дают контракт на два сезона с зарплатой € 200 млн в год с освобождением от налогов. Также у футболиста будет возможность заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.