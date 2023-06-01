Экс-менеджер "Динамо" Орещук рассказал о негативном влиянии нового контракта Смолова на Тюкавина

«Для Тюкавина продление Смолова — это звоночек. Психануть-то он может, но вряд ли куда-то уйдет. Он будет с этим жить. В «Зенит»? Нет. Европа? Если честно, вообще не понимаю, как сейчас можно уйти в европейский клуб, тем более за деньги», — цитирует Орещука Legalbet.