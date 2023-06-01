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Экс-менеджер "Динамо" Орещук рассказал о негативном влиянии нового контракта Смолова на Тюкавина

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук заявил, что продление бело-голубыми контракта с форвардом Федором Смоловым может отрицательно сказаться на нападающем Константине Тюкавине.

Экс-менеджер "Динамо" Орещук рассказал о негативном влиянии нового контракта Смолова на Тюкавина
© РИА Новости

По мнению Орещука, из-за продления Смолова развитие Тюкавина будет идти медленнее.

«Для Тюкавина продление Смолова — это звоночек. Психануть-то он может, но вряд ли куда-то уйдет. Он будет с этим жить. В «Зенит»? Нет. Европа? Если честно, вообще не понимаю, как сейчас можно уйти в европейский клуб, тем более за деньги», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Тюкавина 37 игр, 10 голов и семь передач.

«Динамо» за тур до окончания чемпионата России набрало 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче этого сезона бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

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