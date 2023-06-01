Хейтинга отправлен в отставку с поста главного тренера «Аякса»
Джон Хейтинга уволен с поста главного тренера «Аякса», сообщает пресс служба амстердамцев.
Специалист возглавил команду в январе.
— Мы сообщили Хейтинге, что клуб в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера. Джон присоединился к команде в тяжелое время. Мы благодарны ему за это, — говорится в заявлении.
«Аякс» под руководством Хейтинги занял третье место в чемпионате Нидерландов и не отобрался в Лигу чемпионов. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.