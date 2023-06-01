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Хейтинга отправлен в отставку с поста главного тренера «Аякса»

Джон Хейтинга уволен с поста главного тренера «Аякса», сообщает пресс служба амстердамцев.

Хейтинга отправлен в отставку с поста главного тренера «Аякса»
© Матч ТВ

Специалист возглавил команду в январе.

— Мы сообщили Хейтинге, что клуб в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера. Джон присоединился к команде в тяжелое время. Мы благодарны ему за это, — говорится в заявлении.

«Аякс» под руководством Хейтинги занял третье место в чемпионате Нидерландов и не отобрался в Лигу чемпионов. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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