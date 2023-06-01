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Отец Месси определился с клубом, в котором хочет видеть своего сына

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, желает, чтобы его сын по окончании сезона вернулся в «Барселону». Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Отец Месси определился с клубом, в котором хочет видеть своего сына
© Чемпионат.com

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается в конце июня. После этого аргентинский футболист, вероятно, станет свободным агентом. По информации СМИ, им интересуются саудовский «Аль-Хиляль», испанская «Барселона» и американский «Интер Майами», но «ПСЖ» ещё может попытаться его удержать.

Ранее сообщалось, что у Месси к «Барселоне» есть две просьбы: в следующие 10 дней клуб должен подтвердить у Ла Лиги, что его возвращение является для команды жизнеспособным. Вторая просьба — вернуть аргентинцу футболку с 10-м номером, который сейчас принадлежит Ансу Фати. Испанец получил его как раз после ухода Месси в 2021 году.

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