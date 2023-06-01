Квинси Промес – лучший игрок "Спартака" в мае

Нападающий "Спартака" Квинси Промес признан лучшим футболистом месяца в составе красно-белых. 31-летний нидерландец получил подавляющее большинство голосов болельщиков по результатам опроса на официальных ресурсах клуба - 69%. Второе место в голосовании занял полузащитник Руслан Литвинов, у которого 19%. Замкнул тройку лучших хавбек Роман Зобнин - 8%.

В четырех играх "Спартака" в заключительном месяце весны 2023-го Промес отметился тремя голами и одним ассистом. Нидерландец с 20 забитыми мячами идет вторым в текущей гонке бомбардиров РПЛ.

Накануне стало известно, что Промесу официально предъявлено обвинение в контрабанде кокаина. Крупная партия наркотиков была перехвачена в Бельгии еще в 2020 году.