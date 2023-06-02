На матче «Крылья Советов» — «Спартак» ожидается больше 15 тысяч зрителей

На матче 30-го тура РПЛ в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком» ожидается больше 15 тысяч зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Планируется, что это будет самый посещаемый матч сезона в Самаре.

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Напомним, игра «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена») в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.