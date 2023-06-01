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Промес признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес признан лучшим футболистом команды по итогам мая. Об этом сообщает пресс служба красно-белых.

Промес признан лучшим игроком месяца в «Спартаке»
© Betassist

В результате опроса болельщиков форвард получил 69% голосов. Второе место занял полузащитник Руслан Литвинов (19% голосов), замкнул тройку лучших хавбек Роман Зобнин (8%).

В мае Промес сыграл в составе столичного клуба четыре матча, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее Промес стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров. В матче 26-го тура с «Зенитом» (2:3) он забил свой 86-й гол и опередил Вагнера Лава и Сердара Азмуна, у которых по 85 мячей.

Благодаря двум голам в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1) нидерландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионатах России.

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