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Агент Селюк призвал Месси завершить карьеру в "Барселоне"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси было бы правильно завершить карьеру в "Барселоне". Его слова передает "Матч ТВ".

Агент Селюк призвал Месси завершить карьеру в "Барселоне"
© Molly Darlington/Reuters

"Куда двигаться Месси? В "Барселону"! Так будет правильно. Думаю, что заканчивать карьеру лучше в каталонском клубе, где тебя любят и поддерживают", — сказал Селюк.

1 июня главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье сказал, что матч с "Клермоном" будет для 35-летнего нападающего последним на "Парк де Пренс". Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба.

Однако позже парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне. Тем не менее, как сообщает французское издание, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим футболиста: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона. Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

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