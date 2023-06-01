Названы самые убыточные футбольные клубы России

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год.

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Самым убыточным клубом стал московский «Спартак», чистый минус которого составил 2,351 миллиарда рублей. На втором месте оказался «Краснодар» с минусом в 1,175 миллиарда рублей. Третьим стало московское «Торпедо» (541,2 миллиона рублей, четвертым — ЦСКА (454 миллиона рублей), пятыми — подмосковные «Химки» (310,2 миллиона рублей).

Наибольшую чистую прибыль до налогообложения показали самарские «Крылья Советов» — 777,5 миллиона рублей, «Сочи» — 750,3 миллиона рублей, и петербургский «Зенит» — 647,5 миллиона рублей.