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«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом МИР РПЛ по итогам 2022 года, следует из финансового отчета, опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Назван самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году
© Матч ТВ

Убыток «красно белых» за отчетный период составил 2,35 миллиарда рублей. Вторые цифры по убыточности показал «Краснодар» — 1,17 млрд.

Московское «Торпедо» и подмосковные «Химки», покинувшие РПЛ по итогам сезона, зафиксировали убыток в размере 0,54 млрд и 0,31 млрд соответственно.

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