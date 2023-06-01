Назван самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году
Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом МИР РПЛ по итогам 2022 года, следует из финансового отчета, опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Убыток «красно белых» за отчетный период составил 2,35 миллиарда рублей. Вторые цифры по убыточности показал «Краснодар» — 1,17 млрд.
Московское «Торпедо» и подмосковные «Химки», покинувшие РПЛ по итогам сезона, зафиксировали убыток в размере 0,54 млрд и 0,31 млрд соответственно.