Роналду рассказал о своем будущем в "Аль-Наср"

"Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, я останусь здесь. Я считаю, что если футбол здесь продолжат развивать, то лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших лиг мира. Надеюсь, я смогу порадовать людей своей игрой, спасибо за теплый прием, я приложу максимум усилий, играя здесь", - сказал Роналду.